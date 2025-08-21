قدرها 465 مليون دولار، محكمة أمريكية تلغي غرامة على ترامب

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس، أن محكمة ولاية في نيويورك، ألغت غرامة قدرها 465 مليون دولار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني.

محكمة أمريكية تلغي غرامة على ترامب قدرها 465 مليون دولار

وانقسمت المحكمة حول عدة جوانب من قرار القاضي آرثر إنجورون في القضية، لكنها اتفقت على إلغاء الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس الأمريكي.

يمكن أن يواصل النائب العام لنيويورك، ليتيتيا جيمس، السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف حكم القضاة أمام المحكمة الأعلى التالية في الولاية وهي محكمة الاستئناف.

