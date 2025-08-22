اجتماع موسع لمدير أوقاف الإسكندرية بالمفتشين وخطباء المكافأة بمسجد القائد إبراهيم

الجمعة 22 أغسطس 2025
عقد  الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع  المفتشين وخطباء المكافأة بقاعة مسجد القائد إبراهيم، بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، ومديري الإدارات الفرعية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد.
 

وخلال الاجتماع، أكد أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في ضبط الخطاب الدعوي، والحرص على توصيل رسالة الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.


كما شدد على ضرورة الالتزام بالانضباط التام داخل المساجد، وحسن التواصل مع رواد بيوت الله، وتفعيل الدور المجتمعي للمسجد في خدمة الناس وتوجيههم الوجهة الصحيحة.


وأوضح الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية وتوحيد الرؤى، بما يضمن تجويد العمل الدعوي، وتحقيق رسالة الأوقاف في بناء الإنسان، وخدمة المجتمع والوطن.


واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للمفتشين وخطباء المكافأة على جهودهم المبذولة، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من العطاء والإخلاص في خدمة الدعوة، بما يعكس الصورة المشرفة لوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية.

