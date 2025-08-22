اجتماع موسع لمدير أوقاف الإسكندرية بالمفتشين وخطباء المكافأة بمسجد القائد إبراهيم

عقد الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع المفتشين وخطباء المكافأة بقاعة مسجد القائد إبراهيم، بحضور الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة، ومديري الإدارات الفرعية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي والارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد.



وخلال الاجتماع، أكد أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف في ضبط الخطاب الدعوي، والحرص على توصيل رسالة الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.



كما شدد على ضرورة الالتزام بالانضباط التام داخل المساجد، وحسن التواصل مع رواد بيوت الله، وتفعيل الدور المجتمعي للمسجد في خدمة الناس وتوجيههم الوجهة الصحيحة.



وأوضح الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية وتوحيد الرؤى، بما يضمن تجويد العمل الدعوي، وتحقيق رسالة الأوقاف في بناء الإنسان، وخدمة المجتمع والوطن.



واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للمفتشين وخطباء المكافأة على جهودهم المبذولة، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من العطاء والإخلاص في خدمة الدعوة، بما يعكس الصورة المشرفة لوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.