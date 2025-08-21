الجمعة 22 أغسطس 2025
تحقيق مشترك بين مجلة إسرائيلية والجارديان: 5 من كل ستة فلسطينيين قتلوا في غزة مدنيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشف تحقيق صحفي مشترك أجرته مجلة إسرائيلية مع صحيفة الجارديان البريطانية، أن خمسة من بين كل ستة فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، كانوا من المدنيين.

 

معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%

وحسب التحقيق المشترك، الذي كشفت عنه مجلة "972" العبرية وصحيفة الجارديان البريطانية، إن معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%، وهو معدل متطرف ونادر في الحروب.

 

كما أشار التحقيق، الذي استند إلى بيانات عسكرية سرية، إلى أن جيش الاحتلال يصنف معظم القتلى كـ"إرهابيين" فور مقتلهم، ما يعني -وفق الرواية الإسرائيلية- أن عدد المدنيين الذين سقطوا يفوق ضعفي التقديرات المعلنة لعدد مقاتلي حركة حماس.

 

في ذات السياق، دعا "معهد دراسات الأمن القومي" في إسرائيل إلى إعادة النظر في إستراتيجية الحكومة بغزة، بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

 

استمرار حرب غزة يمثل خيارا أسوأ من أي بديل آخر

أيضا حذر معهد دراسات الأمن القومي، من أن استمرار الحرب يمثل خيارا أسوأ من أي بديل آخر، وأنه يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر.

 

مشيرًا إلى أن الحرب أوقعت إسرائيل في أزمة دولية تهدد مكانتها وتضر بعلاقاتها الخارجية، كما أرهقت الجيش وأضعفت انضباطه العملياتي بسبب الضغط.

 

كما رأى معهد دراسات الأمن القومي، أن احتلال أراضٍ داخل غزة أو تنفيذ مناورات عسكرية إضافية لن يؤدي إلى انهيار حركة حماس، بل قد يفتح الباب أمام حرب عصابات طويلة الأمد، وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لا مركزية، تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.

جيش الاحتلال يقدر وقت السيطرة على غزة في غضون شهرين

إيطاليا تصعد ضد إسرائيل: نحذر من احتلال غزة وتوسيع الاستيطان فى الضفة

 

