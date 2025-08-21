الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بسبب مشكلة في الصوت، تأخر صعود علي الحجار على مسرح مهرجان القلعة (صور وفيدبو)

حفل علي الحجار في
حفل علي الحجار في القلعة، فيتو

تأخر انطلاق حفل الفنان علي الحجار في مهرجان القلعة للموسيقي في دورته الـ 33، بسبب عطل في أنظمة الصوت التي أدت إلى تأخير الحفل.

حفل علي الحجار في مهرجان القلعة 

وظل الجمهور يهتف، يلا يا علي يلا يا علي، في انتظار صعود المطرب إلى المسرح ليبدأ فقرته الغنائية، بعد حل مشكلة الصوت. 

 

وكان من المقرر، أن يبدأ حفل علي الحجار، في الساعة 10 ولكنه بدأ في تمام الساعة 11.

 

 

 

علي الحجار يحتفل بعيد زواجه الـ 23

وكان المطرب علي الحجار احتفل بعيد زواجه بهدى، واللذان احتفلا وسط أجواء رومانسية بعيد زواجهما الـ 23 عامًا.

عيد زواج علي الحجار وزوجته هدى

ونشر الحجار صور له رفقة زوجته من أجواء الاحتفال وأرفقها بتعليق: يا إسكندرية والحب تاني وتالت ورابع.. وتلاتة وعشرين سنة جواز وسعادة أنا وهدى وبجد حاسس إننا مع بعض من يوم ما اتولدنا.

وفي تصريح سابق لـ “فيتو” أكد علي الحجار أنه ليس نادمًا على زواجاته الكثيرة.. وقال: زواجي خمس مرات هو السبب الرئيسي بأن يأتي أبنائي السبعة الذين أفتخر بهم جميع بشدة، فجميعهم يهوون الفن ويدرسونه بإخلاص وحب حقيقي.. ولكن الزواج لـ 5 مرات شيء صعب ومرهق لا أتمناه لعدوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علي الحجار المطرب علي الحجار مهرجان القلعة اخبار الفن

مواد متعلقة

مشيرة إسماعيل: لم أمنع بنتي عن والدها علي الحجار وابنتها تعلق

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads