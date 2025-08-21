بسبب مشكلة في الصوت، تأخر صعود علي الحجار على مسرح مهرجان القلعة (صور وفيدبو)

تأخر انطلاق حفل الفنان علي الحجار في مهرجان القلعة للموسيقي في دورته الـ 33، بسبب عطل في أنظمة الصوت التي أدت إلى تأخير الحفل.

حفل علي الحجار في مهرجان القلعة

وظل الجمهور يهتف، يلا يا علي يلا يا علي، في انتظار صعود المطرب إلى المسرح ليبدأ فقرته الغنائية، بعد حل مشكلة الصوت.

وكان من المقرر، أن يبدأ حفل علي الحجار، في الساعة 10 ولكنه بدأ في تمام الساعة 11.

علي الحجار يحتفل بعيد زواجه الـ 23

وكان المطرب علي الحجار احتفل بعيد زواجه بهدى، واللذان احتفلا وسط أجواء رومانسية بعيد زواجهما الـ 23 عامًا.

عيد زواج علي الحجار وزوجته هدى

ونشر الحجار صور له رفقة زوجته من أجواء الاحتفال وأرفقها بتعليق: يا إسكندرية والحب تاني وتالت ورابع.. وتلاتة وعشرين سنة جواز وسعادة أنا وهدى وبجد حاسس إننا مع بعض من يوم ما اتولدنا.

وفي تصريح سابق لـ “فيتو” أكد علي الحجار أنه ليس نادمًا على زواجاته الكثيرة.. وقال: زواجي خمس مرات هو السبب الرئيسي بأن يأتي أبنائي السبعة الذين أفتخر بهم جميع بشدة، فجميعهم يهوون الفن ويدرسونه بإخلاص وحب حقيقي.. ولكن الزواج لـ 5 مرات شيء صعب ومرهق لا أتمناه لعدوي.

