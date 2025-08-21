أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس

اقترب نادي أتلتيكو مدريد، خطوة جديدة، من التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس مهاجم يوفنتوس، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يتفق على صفقة نيكولاس جونزاليس

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق كامل مع الدولي الأرجنتيني، لضمه إلى صفوفه هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم عدم توصل الأتلتي لاتفاق مع اليوفي حتى الآن، إذ يطالب الأخير بالحصول على 25 مليون يورو، بعدما تقدم النادي الإسباني بعرض لا يتجاوز 15 مليونا.

لكن الصحيفة الإيطالية أفادت باحتمالية موافقة السيدة العجوز على بيع جونزاليس للروخي بلانكوس، حال رفع قيمة العرض إلى 20 مليون يورو.

في الوقت ذاته، يعمل يوفنتوس على تعويض رحيل جونزاليس المحتمل، بضم الكوسوفي إيدون زيغروفا من ليل الفرنسي، الذي يطلب مبلغا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو مقابل بيع اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

