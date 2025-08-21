الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع نجم يوفنتوس

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

اقترب نادي أتلتيكو مدريد، خطوة جديدة، من التعاقد مع الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس مهاجم يوفنتوس، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يتفق على صفقة نيكولاس جونزاليس 

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن أتلتيكو مدريد توصل لاتفاق كامل مع الدولي الأرجنتيني، لضمه إلى صفوفه هذا الموسم.

يأتي ذلك رغم عدم توصل الأتلتي لاتفاق مع اليوفي حتى الآن، إذ يطالب الأخير بالحصول على 25 مليون يورو، بعدما تقدم النادي الإسباني بعرض لا يتجاوز 15 مليونا.

لكن الصحيفة الإيطالية أفادت باحتمالية موافقة السيدة العجوز على بيع جونزاليس للروخي بلانكوس، حال رفع قيمة العرض إلى 20 مليون يورو.

في الوقت ذاته، يعمل يوفنتوس على تعويض رحيل جونزاليس المحتمل، بضم الكوسوفي إيدون زيغروفا من ليل الفرنسي، الذي يطلب مبلغا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو مقابل بيع اللاعب الذي ينتهي عقده في صيف 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيكولاس جونزاليس يوفنتوس أتلتيكو مدريد نادي اتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

يوفنتوس يرفض عرضا مغريا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي

رسميا، أتلتيكو مدريد يتعاقد مع نجم منتخب إيطاليا

مقابل 10 ملايين يورو، يوفنتوس ينهي الاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم كولو

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads