أوركسترا القاهرة السيمفوني يتألق بمهرجان القلعة (صور)

تألق فريق أوركسترا القاهرة السيمفوني خلال مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 33 وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم الفريق عددا كبيرا من السيمفونيات الموسيقية، وسط رقصات استعراضية من أعضاء الفريق وتفاعل كبير من الحضور.

يُذكر أن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، يواصل تحقيق نجاحه في دورته الـ 33.

حيث يشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في العروض الفنية والموسيقية، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب وفرق الموسيقى البديلة، إلى جانب أسماء لها ثقلها في مجال الإنشاد كـ الشيخ ياسين التهامي.

