الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد العذراء مريم في إسنا (صور)

احتفل أقباط مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، بالليلة الختامية لصوم العذراء مريم، بكنيستها بإسنا، الذى أستمر 15 يومًا، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام الأيقونة ونحر الذبائح، بمناسبة ذكرى إعلان صعود جسدها الطاهر إلى السماء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

قداس العذراء مريم

وترأس نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، مراسم احتفالات الليلة الختامية، بصلوات رفع البخور في العشية والنهضة الروحية والتسبحة، بمشاركة أباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة والشعب القبطي.

وشهد الاحتفال طواف الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التي تعلوها صور العذراء مريم، ومن خلفهم الأب الأسقف والآباء الكهنة حاملين أيقونة السيدة العذراء، وسط أصوات التراتيل والتماجيد المطوبة للعذراء مريم، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذي تهافت لأخذ البركة من أيقونة العذراء.

وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء محمد سعد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط الكنيسة، خلال تشديد إجراءات التفتيش للوافدين إليها وتفعيل البوابات الإلكترونية، وتواجد قادة الكشافة ومسئولي الأمن بالكنيسة للتعرف على الوافدين من المنطقة أو من خارجها لمساعدة رجال الأمن خلال عملية التفتيش، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال.

