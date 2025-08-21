الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة زد وسموحة في الدوري الممتاز

سموحة
سموحة

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، وأحمد عبد العزيز، مدرب سموحة، عن تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

تشكيل زد أمام سموحة 

تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق

في خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي

في خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.

تشكيل سموحة ضد زد 

فيما جاء تشكيل سموحة ضد زد كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏CENTER ออยิว تشکیل المبتاراة سموحة موحةxناديز نادي زد 1 الهاني سليمان 2 هشام حافظ 3 أحمد عوض 4 محمد دبش 11 شریف رضا 35 أحمد فوزي 8 سمير فكري 15 سامادو 10 خالد الغندور 23 صامويل أمادي 20 بابي بادچي SHBUH ZEDFC حسين تيمور عمرو السيسي حسام أشرف محمد سعید مكرونة عماد فتحي محمد رجب الحبيب احمد حسن عبده يحيى محمد كونيه ليه E WAVE WA #BLUE #BLUEWAVE دوری NiLe f SC SMOUHA‏'‏‏

مباراة سموحة وزد إف سي

وتعد مباراة اليوم هامة لكلا الفريقين اللذين يسعيان إلى تحقيق الفوز، حيث تعادل سموحة تحت قيادة أحمد عبد العزيز المدير الفني، مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الماضية، بينما تعادل زد تحت قيادة مديره الفني محمد شوقى، مع سيراميكا سلبيا في نفس الجولة.

مباراة سموحة ضد زد اف سي

يحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 4 نقاط قبل انطلاق هذه الجولة.

