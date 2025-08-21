التشكيل الرسمي لمباراة زد وسموحة في الدوري الممتاز

أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، وأحمد عبد العزيز، مدرب سموحة، عن تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصري الممتاز "دوري nile".

تشكيل زد أمام سموحة

تشكيل زد أمام سموحة كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: علي جمال - محمد ربيعة - أحمد كاستيلو - أحمد طارق

في خط الوسط: ماتا ماجاسا - أحمد الصغيري - أحمد عادل ميسي

في خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عاطف.

تشكيل سموحة ضد زد

فيما جاء تشكيل سموحة ضد زد كالتالي:

مباراة سموحة وزد إف سي

وتعد مباراة اليوم هامة لكلا الفريقين اللذين يسعيان إلى تحقيق الفوز، حيث تعادل سموحة تحت قيادة أحمد عبد العزيز المدير الفني، مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الماضية، بينما تعادل زد تحت قيادة مديره الفني محمد شوقى، مع سيراميكا سلبيا في نفس الجولة.

مباراة سموحة ضد زد اف سي

يحتل فريق سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب دوري nile قبل مباريات الجولة برصيد نقطتين، فيما يحتل فريق زد المركز الرابع برصيد 4 نقاط قبل انطلاق هذه الجولة.

