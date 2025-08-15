الجمعة 15 أغسطس 2025
"حكماء المسلمين" يدين إعلان الاحتلال بناء 3400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، وتستهدف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية.

مجلس حكماء المسلمين يؤكد رفضَه القاطع لمثل للخطوات التصعيديَّة من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازيَّة والخطوات التصعيديَّة من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارت مجلس الأمن، وتقوِّض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيليَّة بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة، والتَّصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

