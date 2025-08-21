الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

سفير كندا يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات مع مصر

 أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير أورليك شانون سفير كندا في مصر نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من إنتاج شركة صوت القاهرة التي تمتلكها الهيئة.

 

السفير الكندي في القاهرة

 وحل السفير الكندي في القاهرة ضيفًا على الدكتور عمرو مبروك في برنامجه (عالم المعرفة) بإذاعة البرنامج الأوروبي، وزار استديو نجيب محفوظ الذي يري النيل والأهرامات معًا.

 

العلاقات المصرية الكندية

 أشاد السفير الكندي بالعلاقات المصرية الكندية، وقال إنه سعيد بعمله في مصر التي تمتلك حضارة عريقة ويتميز شعبها بالرقي وحسن الضيافة.

