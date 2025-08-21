سفير كندا يزور استديو نجيب محفوظ بماسبيرو ويشيد بالعلاقات مع مصر

أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير أورليك شانون سفير كندا في مصر نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من إنتاج شركة صوت القاهرة التي تمتلكها الهيئة.

السفير الكندي في القاهرة

وحل السفير الكندي في القاهرة ضيفًا على الدكتور عمرو مبروك في برنامجه (عالم المعرفة) بإذاعة البرنامج الأوروبي، وزار استديو نجيب محفوظ الذي يري النيل والأهرامات معًا.

العلاقات المصرية الكندية

أشاد السفير الكندي بالعلاقات المصرية الكندية، وقال إنه سعيد بعمله في مصر التي تمتلك حضارة عريقة ويتميز شعبها بالرقي وحسن الضيافة.

