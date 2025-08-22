لتجنب حوادث الطرق والأعطال المفاجئة، خطوات صيانة فرامل السيارة

فرامل السيارات، يحرص سائقي السيارات علي معرفة كافة المعلومات عن أهمية فرامل السيارة لقيادة آمنة على الطرق العامة، وتجنب حوادث الطرق، لذا يجب معرفتهم ايضآ خطوات ومواعيد الصيانة الدورية لفرامل السيارة من خلال زيارة مركز خدمة السيارات بانتظام لضمان عملها بكفاءة عالية.



ونوضح في التقرير التالي العوامل التي تسبب خلل في الفرامل لتجنُّبِ وقوعِ حادث الطرق وعدم الإنفاق الأموال الكثيرة في أعمال الصيانة وهي:

أسطوانة فرامل السيارة، من الأسباب المحتملة الأخرى ضعف نوابض إرجاع أسطوانة الفرامل، أو سوء ضبط أسطوانة الفرامل أو فرامل اليد، أو مفتاح دواسة فرامل اليد. قد تحتاج الفرامل إلى إصلاح أو تعديل بسيط لمعالجة هذه المشكلة.

تنحرف جانبًا فقط عند استخدام الفرامل، قد لا تكون المشكلة ناتجة عن سوء محاذاة، بل عن فرملة غير متساوية، يحدث هذا عندما تسحب الفرامل الأمامية الأقوى السيارة إلى جانب واحد، بعيدًا عن جانب الفرامل الأضعف أو المعطلة.



فرامل السيارة العائمة

عادةً ما تكون المشكلة ناتجة عن فرملة عائمة عالقة أو مكبس فرملة متجمد، بالإضافة إلى استخدام بطانات فرامل مختلفة من جانب إلى آخر وتسرب السوائل. كما أن ذراع التحكم المهترئ أو المتآكل أو بطانات دوارة الفرامل تسبب أيضًا تغيرات في محاذاة الفرامل عند الكبح، ويجب فحصها وإصلاحها عند الضرورة.

فرامل السيارة الإسفنجية

يُعدّ شعورك بفرامل سيارتك مؤشرًا رئيسيًا على سلامتها. في الوضع الأمثل، يجب أن تشعر بثبات الدواسة طوال القيادة، وأن تزداد ثباتًا كلما ضغطت عليها لفترة أطول. إذا وجدت نفسك في موقف يتطلب منك الضغط على الفرامل بسرعة كبيرة، فيجب أن تكون الدواسة في أقصى ثبات لها.

علامة وجود مشكلة بفرامل السيارة

عندما لا يعمل محرك سيارتك، يجب أن تكون فرامل سيارتك صلبة ومقاومة للضغط. إذا تمكنت من الضغط على دواسة الفرامل حتى تصل إلى الأرض بينما المحرك متوقف، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة.

تسرب سائل فرامل السيارة

الأسباب الأكثر احتمالًا هي تسرب السائل بسبب خلل في نظام الفرامل أو وجود هواء في أنابيب الفرامل. إذا نفد سائل الفرامل، فقد تلاحظ دواسات إسفنجية، لذا تأكد من مراقبتها. يُعد وجود سائل على الأرض بالقرب من العجلة علامة أكيدة على وجود تسرب.

ضوء تحذير فرامل السيارة

تحتوي معظم السيارات الحديثة على ضوء تحذير واحد على الأقل للفرامل على لوحة القيادة. عند تشغيل السيارة، تضيء جميع أضواء لوحة القيادة ثم تنطفئ بعد ثوانٍ قليلة. إذا استمر أيٌّ من هذه الأضواء، فهذه إشارة من سيارتك لوجود مشكلة. يُنذرك ضوء الفرامل المضاء بأن فرامل اليد لا تزال تعمل، ويختفي عند تحريرها. ومع ذلك، قد يُشير أيضًا إلى وجود مشكلة أكثر خطورة، مثل فقدان ضغط الفرامل في نصف نظام الفرامل.

صرير الفرامل

قد يشير صرير الفرامل إلى تآكل وسادات الفرامل، حيث اختفت مادة الاحتكاك والتصقت لوحة الدعم بدوار الفرامل. قد يكون أيضًا مؤشرًا على عدم ملاءمة وسادات الفرامل، والتي يجب نقلها إلى محاذاة مكبس الفرجار.

