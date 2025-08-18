نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل أ.د صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد رحلة حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم.

شيخ الأزهر ينعى الدكتور صابر عبد الدايم يونس العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق

وأكد شيخ الأزهر أن العالم الراحل كان أنموذجًا في الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم ونشر علوم اللغة العربية، وترك إرثًا علميًّا سيظل منهلًا لطلاب العلوم والباحثين في علوم اللغة والشريعة.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وطلابه وزملائه في كليات اللغة العربية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.