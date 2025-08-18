الإثنين 18 أغسطس 2025
شيخ الأزهر ينعى الدكتور صابر عبد الدايم يونس العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل أ.د صابر عبد الدايم، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الحاصل على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، والذي وافته المنية اليوم الاثنين، بعد رحلة حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم.

شيخ الأزهر ينعى الدكتور صابر عبد الدايم يونس العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق

وأكد شيخ الأزهر أن العالم الراحل كان أنموذجًا في الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم ونشر علوم اللغة العربية، وترك إرثًا علميًّا سيظل منهلًا لطلاب العلوم والباحثين في علوم اللغة والشريعة.

وتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيد وطلابه وزملائه في كليات اللغة العربية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

