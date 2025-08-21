الخميس 21 أغسطس 2025
إعلام غزة: استشهاد أكثر من 9 آلاف جراء عملية عربات جدعون

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن عملية عربات جدعون التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة أسفرت عن استشهاد 9073 مدنيا وإصابة 36900 آخرين بينهم آلاف الأطفال والنساء.

نتنياهو: صفقة محتملة إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين وتخلت عن السلاح 

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة أسترالية إن التوصل إلى صفقة ممكن في حال ألقت حركة حماس سلاحها وأفرجت عن جميع المحتجزين في غزة، أو على الأقل الأحياء منهم. 

الأونروا: طفل من كل 3 يعانون سوء التغذية في غزة

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أن نحو طفل من كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية في غزة

سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية

وأشارت الوكالة الأممية في بيان لها إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية لا تسمح بدخول المساعدات الكافية. 

ونوهت الوكالة إلى أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة محملة بالمساعدات يوميًا وعمليات الإسقاط الجوي غير آمنة وغير ضرورية. 

 تصاعد الحرب في مدينة غزة

وقالت الأونروا: مع تصاعد الحرب في مدينة غزة، ستزداد الأوضاع سوءًا، مشددة علي ضرورة السماح للأونروا بإدخال المساعدات على نطاق واسع وتوزعها بأمان. 

