أعلن اتحاد الكرة الجدول المعدل لمباريات دوري الكرة النسائية لأندية الممتاز بعد أعادة إجراء القرعة.

وكان اتحاد الكرة أجرى أمس قرعة دورى الكرة النسائية بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور مصطفى عيسى ومجدى الشيخ عضو لجنة المسابقات وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية.



جدول مباريات دوري الكرة النسائية موسم 2025-2026

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:

الزمالك ضد اس اى كا اف سى

اتحاد بسيون ضد البنك الأهلي

بالم هيلز ضد الأهلي

مودرن سبورت ضد المصري

وادى دجلة ضد المقاولون

إنبى ضد زد إف سى

بيراميدز ضد الطيران

رع ضد إف سى مسار.

