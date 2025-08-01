الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الألماني يزور الرئيس الفلسطيني في رام الله

أبو مازن
أبو مازن

 يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارته التي تستغرق يومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم الجمعة، بعقد اجتماعات في رام الله.

وبعد إجراء محادثات في القدس يوم الخميس، يعتزم التوجه إلى الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المناقشات في إسرائيل حول احتمال ضم الأراضي الفلسطينية.

 

وأقر الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” الأسبوع الماضي قرارًا غير ملزم يدعم الضم. وأثارت هذه الخطوة انتقادات دولية، بما في ذلك من ألمانيا، حليفتها القوية.

وفي بداية رحلته، التقى فاديفول في القدس بنظيره جدعون ساعر. وشمل جدول أعماله أيضًا اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوج. 

وحذر فاديفول من أن "إسرائيل تخاطر بأن تصبح معزولة دوليًا بشكل متزايد" بسبب الوضع الإنساني في غزة. وقال: "أرى أن مهمة ألمانيا هي أن تفعل كل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك". 

وفي وقت سابق من امس الخميس، دعا وزير الخارجية الألماني الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء طرق وصول برية آمنة إلى قطاع غزة. وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان وصول "قدر كاف" من المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين. 

كما حث إسرائيل على السماح بالتوزيع "الآمن والفعال" لهذه المساعدات.

وطالب فاديفول حركة حماس الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في غزة منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الألماني الرئيس الفلسطيني رام الله إسرائيل الأراضي الفلسطينية يوهان فاديفول القدس

الأكثر قراءة

غير مسبوقة وتشمل جميع مشتقاته، تعرف على نسبة الزيادة القادمة في أسعار البنزين

أخبار مصر: وفاة ومصابون في حفل محمد رمضان بالساحل، صدمة عن سعر البنزين بالزيادة القادمة، ارتفاع أسعار كوكاكولا وشويبس

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

أستاذ قانون دستوري يكشف موعد تحرير القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر

لبنى عبد العزيز، أثارت الجدل بزواجها من منتج شهير و"خلى بالك من زوزو" جعلها ترفع شعار "غلطة وندمان عليها"

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

لحظة وفاة أحد أفراد الأمن في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي (فيديو)

خدمات

المزيد

لطلاب المرحلة الأولى، موعد فتح تحويلات تقليل الاغتراب 2025 أمام الطلاب

أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 31-7-2025

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

136 لجنة حول العالم لتصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

تفسير حلم التصوير في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads