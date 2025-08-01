وزير الخارجية الألماني يزور الرئيس الفلسطيني في رام الله

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارته التي تستغرق يومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم الجمعة، بعقد اجتماعات في رام الله.

وبعد إجراء محادثات في القدس يوم الخميس، يعتزم التوجه إلى الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المناقشات في إسرائيل حول احتمال ضم الأراضي الفلسطينية.

وأقر الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” الأسبوع الماضي قرارًا غير ملزم يدعم الضم. وأثارت هذه الخطوة انتقادات دولية، بما في ذلك من ألمانيا، حليفتها القوية.

وفي بداية رحلته، التقى فاديفول في القدس بنظيره جدعون ساعر. وشمل جدول أعماله أيضًا اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوج.

وحذر فاديفول من أن "إسرائيل تخاطر بأن تصبح معزولة دوليًا بشكل متزايد" بسبب الوضع الإنساني في غزة. وقال: "أرى أن مهمة ألمانيا هي أن تفعل كل ما بوسعها لمنع حدوث ذلك".

وفي وقت سابق من امس الخميس، دعا وزير الخارجية الألماني الحكومة الإسرائيلية إلى إنشاء طرق وصول برية آمنة إلى قطاع غزة. وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان وصول "قدر كاف" من المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين.

كما حث إسرائيل على السماح بالتوزيع "الآمن والفعال" لهذه المساعدات.

وطالب فاديفول حركة حماس الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم في غزة منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.