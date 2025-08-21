الخميس 21 أغسطس 2025
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مطروح وتكلف بتقديم الدعم لأسر الضحايا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث التصادم الذي وقع ظهر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، على طريق «الإسكندرية - مطروح» بين سيارة نقل وعدة سيارات، ما أسفر عن حالتي وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي  بخالص التعازي لأسر الضحايا، موجهة بصرف التعويضات اللازمة، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية. 

