الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

أصدر الديوان الملكي السعودى اليوم الخميس، بيانًا عاجلًا أعلن فيه عن وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء نص البيان كالتالي..

“بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 27 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

