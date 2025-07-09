الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكى فى بيان اليوم، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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