الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود

الديوان الملكي السعودى،
الديوان الملكي السعودى، فيتو

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكى فى بيان اليوم، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة بزة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود الأميرة بزه بنت سعود

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