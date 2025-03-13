الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودى الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية قال الديوان الملكى فى بيان، إنه سيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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