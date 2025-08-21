جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين

شاركت جامعة الطفل التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في فعاليات المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين ضمن مشروع الحزام والطريق (المشروع الإقليمي الصيني-العربي)، والذي استضافته مدينة ينشوان بمقاطعة نينغشيا الصينية خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس 2025.

طلاب جامعة الطفل في الصين

وجاءت هذه المشاركة لتؤكد الدور الريادي لجامعة الطفل في إعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين، وتعزيز مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وحمل المعسكر شعار: "بناء الحدود الخضراء، وحصاد ثمار الابتكار"، حيث تضمن برنامجًا ثريًا بالأنشطة العلمية والتعليمية والتفاعلية، شملت محاضرات علمية متخصصة، تجارب عملية، وزيارات ميدانية لمؤسسات ثقافية وصناعية وعلمية بارزة مثل:

متحف نينغشيا للعلوم

موقع فنون الصخور بجبل هيلان

محطة أبحاث الصحراء بشابوتو

بلدة الطاقة الخضراء (مينينج تاون

شركة نينغشيا سيشانغ للألبان

حديقة داوي الزراعية الذكية

كما شارك رئيس الفريق م. مؤمن غانم بكلمة في الجلسة الافتتاحية، فيما عرضت د. آية الخولي المشرف الأكاديمي للبعثة أهم المخرجات العلمية والثقافية في الجلسة الختامية. وقدم المشرف الرئيسي عرضًا حول أطر التعاون في تعليم STEM، إلى جانب المشاركة في ورشة عمل للمعلمين حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.

التزام مصر بتعزيز التبادل المعرفي والخبرات الدولية

وخلال المعسكر، شارك الوفد المصري في حوارات الخبراء، وناقش النموذج الصيني في التنمية الزراعية عبر مقابلة تلفزيونية وطنية، بما يعكس التزام مصر بتعزيز التبادل المعرفي والخبرات الدولية.

وتؤكد هذه المشاركة على أهمية التعاون الدولي في بناء جسور التواصل بين الشباب، وتنمية قدراتهم الابتكارية، وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز أواصر التعاون بين مصر والصين والدول العربية.

