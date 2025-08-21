الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

حسام بدراوي: الذكاء الاصطناعي بدأ يحل محل المدرسة والمعلم والكتاب

جانب من اللقاء.فيتو
جانب من اللقاء.فيتو

تستضيف الإعلامية الكبيرة الدكتورة درية شرف الدين المفكر الدكتور حسام بدراوي الأستاذ بطب قصر العيني في حوار جديد ببرنامج " حديث من مصر " حول دور النخبة والمجتمع المدني في صياغة مستقبل التعليم والثقافة في مصر.

لقاء حسام بدراوي ودرية شرف الدين

وأكد الدكتور بدراوي في الحوار - الذي يذاع الليلة فى السابعة مساءً - ضرورة اقتران العملية التعليمية بالثقافة والمعرفة.

وقال: إن التعليم في العالم كله يواجه تحديات كبيرة في مواجهة التقدم الهائل لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي حلت محل المدرسة والمعلم والكتاب، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لدور الشراكة الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الطموح الكبير نحو إرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على العلم والمعرفة والإبداع.

 

وبرنامج " حديث من مصر " يذاع في السابعة مساء كل خميس على شاشة مصر الأولى، ويستضيف النخبة المصرية من رموز الفكر والثقافة والإبداع والعمل الأهلي.

الدكتور حسام بدراوي الدكتورة درية شرف الدين الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي درية شرف الدين حسام بدراوي

