أخبار مصر

الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ينفي شائعات تغيير رئاسته

الاتحاد العربي لحماية
الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية

أكد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن عزم تغيير رئاسة الاتحاد غير صحيح، مشددًا على أن أي قرارات أو تعديلات في هذا الشأن تصدر فقط عن الجمعية العمومية.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن الاجتماع المقبل للجمعية العمومية سيُعقد وفق الإجراءات والنظم المعمول بها داخل مؤسسات الاتحاد العربي، ومن دون أي تدخلات خارجية أو قرارات فردية، مشيرًا إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية هو الجهة الرسمية التي تشرف على أعمال الاتحاد.

وأضاف البيان أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لم يصدر عنه أي قرار أو توجيه بتغيير رئاسة الاتحاد، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو إداري.

ودعا رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ريم عيسى الربيوني، جميع الجهات ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى التشويش على عمل الاتحاد والتقليل من دوره في حماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي.

