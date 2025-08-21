الخميس 21 أغسطس 2025
اقتصاد

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

يعد السكر من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في البيوت، حيث يشكل عنصرًا رئيسيًّا في النظام الغذائي اليومي للمواطن، لذلك جاء على رأس السلع التي تم طرحها في مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار. 

وفي ما يلي آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الخميس 21-8-2025.

سعر السكر اليوم 

وسجل سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 35.64 جنيه

سعر السكر التمويني اليوم 

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًّا).

