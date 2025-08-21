الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال الطائرة، منتخب شباب الفراعنة يهزم المغرب في بداية مشواره

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة، فيتو

افتتح منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عامًا مشواره في بطولة العالم المقامة حاليًا بالصين بتحقيق فوز مستحق على نظيره المغربي بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25-21، 25-10، 25-17، ليحصد شباب الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.

مونديال الطائرة بالصين 

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الأولى ببطولة العالم للكرة الطائرة التي تضم بجانبه كلًا من المغرب، تايلاند، أمريكا، تركيا، والصين (البلد المنظم).

ويرأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، ويقود الجهاز الفني:

أحمد سمير – المدير الفني

حسام الدين شعراوي – المدرب العام

أحمد النبوي – المحلل الفني

سامح نور الدين – أخصائي التأهيل والإصابات

 

 


قائمة اللاعبين:

حمزة حمدي الصافي، أسر حسام عاطف، محمود إبراهيم عبد الباقي، مالك نور الدين، أحمد رضا محمد، صلاح محمد صلاح الدين، مازن شريف عبد الفتاح، ياسين علي يحيى، حازم محمد كمال، إبراهيم عادل عبد المقصود، يوسف أحمد محمد، أحمد يوسف سعد.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن منتخب مصر للشباب قدم أداء قوي واستحق الفوز بجدارة مطالبًا اللاعبين بالحفاظ على الحالة الفنية والبدنية التى وصلوا اليها خلال موقعة اليوم امام منتخب المغرب من أجل مواصلة المشوار في بطولة العالم بشكل مميز يليق باسم فراعنة الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مونديال الطائرة الفراعنة المغرب منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة الصين الاتحاد المصري للكرة الطائرة مونديال الطائرة بالصين بطولة العالم للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه المغرب اليوم في افتتاح بطولة العالم

تعرف على مجموعة منتخبي الشباب والشابات في بطولة أفريقيا للطائرة الشاطئية بنيجيريا

منتخبا الشباب والشابات للطائرة الشاطئية يتوجهان إلى المغرب

قمة جديدة الليلة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للطائرة

الأكثر قراءة

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

الصحة: حالتا وفاة و18 مصابًا في حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

15 سيارة إسعاف تهرع إلى المكان، اللقطات الأولى لحادث مطروح المروع (فيديو)

الإيقاف والإحالة للنيابة لـ 2 من مفتشي العمل لاتهامهما بتلقي رشوة

منها إسقاط الجنسية عن مصريين ونزع ملكية أراض، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

بعد تصديق السيسي، موعد بدء العمل بتعديلات قانون الرياضة وصدور اللائحة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

ما حكم إقامة السرادقات للعزاء وإحضار القراء وأخذ الأجرة على التلاوة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم صلاة الجمعة في المنام وعلاقته بزيارة بيت الله الحرام قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads