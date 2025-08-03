الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

تعرف على مجموعة منتخبي الشباب والشابات في بطولة أفريقيا للطائرة الشاطئية بنيجيريا

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية تحت 18 سنة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات: نيجيريا - بنين - بوروندي.

 

قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية 

فيما أسفرت قرعة منافسات الشابات تحت 18 سنة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات: جامبيا - نيجيريا - زامبيا.

ومن المقرر أن تُقام البطولة القارية في مدينة أبوجا النيجيرية خلال الفترة من 1 وحتى 8 أغسطس الجاري، وهي بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم المقررة في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2025.

وتضم البعثة كلًا من:

اللواء / خالد أبو زينة – رئيس البعثة

الكابتن / أحمد عمرو عطا – المدير الفني لمنتخب الناشئين

الكابتن / عاطف عادل نصيف – المدير الفني لمنتخب الناشئات

الدكتور / أحمد محمد عادل – أخصائي العلاج الطبيعي للبعثة

الكابتن / جمال عبد الناصر – حكم دولي مرافق

الكابتن / نُهى مصطفى – حكم دولي مرافق


اللاعبون:

زياد محمد حنيدق

أمير محمد شكري

محمد خالد عبد المنعم

عبد الحميد وليد عبد الحميد


اللاعبات:

مروة ممدوح سالم

صافي مدحت عبد الله

زينة أحمد أسامة

مليكة أحمد فاروق

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