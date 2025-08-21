خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة، خمسيني يقتل زوجته ويطعن ابنته بسكين في الدقهلية

شهدت قرية أبو طه التابعة لمنشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا بعدما أقدم زوج على ارتكاب جريمة قتل، منهيا حياة زوجته، وأصاب ابنته بطعنات نافذة إثر خلافات أسرية تفاقمت داخل المنزل.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى منية النصر المركزي لمأمور مركز منية النصر، يفيد بوصول كل من: رضا حسن أبو زيد، 40 سنة، مقيمة بمنشأة عبد الرحمن مركز دكرنس، جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات بالقلب والجانب الأيمن واليد اليمنى والفخذ الأيسر، وجرى وضعها بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ومريم إيهاب محمد خليفة، 16 سنة، مصابة بطعنة شبه نافذة بالصدر وأخرى بالجانب الأيسر وثالثة بالذراع الأيسر، وحالتها العامة حرجة وتخضع حاليًا للفحص والرعاية الطبية.

زوج يطعن زوجته ونجلته بطعنات قاتلة في الدقهلية



وكشفت التحريات الأولية أن الزوج إيهاب محمد خليفة (52 سنة)، دخل في مشاجرة حادة مع زوجته بسبب خلافات أسرية متكررة، وآخرها الخلاف على زواج ابنته من أحد الأشخاص، وأمام اعتراض والد الفتاة على إتمام الزيجة وإصرار والدتها، تطورت الأمر إلى استخدام سلاح أبيض “سكين مدبب”، حيث انهال عليها بطعنات قاتلة، وحاولت ابنتهما التدخل لإنقاذ والدتها، فأصابها بطعنات مماثلة.

الزوجة تلفظ أنفاسها والابنة في حالة حرجة

هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى منية النصر المركزي، إلا أن الزوجة لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، فيما لا تزال الابنة بين الحياة والموت.

ضبط الزوج وتحرير محضر بالواقعة

تم ضبط الزوج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، حيث أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي وندب فريق من الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، كما قررت الاستماع إلى أقوال الشهود والجيران لكشف ملابسات الحادث.

