رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد «المشروع الصيفي للقرآن الكريم» بأسوان (صور)

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، معهد فتيات الشيخ أحمد عبدالباسط الإعدادي الثانوي بمدينة السباعية، لمتابعة سير «مشروع النشاط الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم»، الذي يُعقد تحت عنوان: «احفظ مقررك».

وخلال جولته، تابع انتظام حلقات التحفيظ داخل الفصول، واطمأن على مستوى الطلاب والطالبات، ومدى التزام القائمين على البرنامج بالخطة المقررة، مشيدًا باهتمام أولياء الأمور وحرصهم على إلحاق أبنائهم بهذه الأنشطة، التي تُعد امتدادًا لرسالة الأزهر في بناء النشء على كتاب الله والخلق القويم.

كما اجتمع بهيئة التدريس بالمعهد، مثمِّنًا جهودهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، داعيًا إلى الاستمرار في الإخلاص والتفاني في أداء رسالتهم، خدمةً لأبناء الأزهر والمجتمع.

وأكد رئيس القطاع أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار الإجازة الصيفية في غرس القيم الدينية والوطنية، وتنمية مهارات الطلاب، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، وربطهم بالأخلاق والسلوك الإسلامي القويم.

