اليوم، امتحان مواد "الرياضيات والإحصاء والفقه" لطلاب الثاني الأزهرية "الدور الثاني"

يواصل طلاب الثانوية الأزهرية اليوم الخميس امتحانات الدور الثاني التي انطلقت الإثنين الماضي في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمي امتحانات مواد “الرياضيات التطبيقية، والفقه”، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحانات مواد “الإحصاء للنظام حديث، والفقه”.

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية “الدور الثاني”

ومن جانبه أوضح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر الشريف يضع أبناءه الطلاب في صدارة أولوياته، ولن يدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المريحة والآمنة لهم داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات تسير بانضباط كامل وشفافية تامة دون رصد أي معوقات جوهرية حتى الآن.

وشدد على أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير النزاهة والالتزام، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة ما يدور داخل اللجان وتتعامل على الفور مع أي طارئ، حرصًا على مستقبل الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة.

متابعة امتحانات الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

وتواصل غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية متابعتها لسير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، مبينة أن اللجان الامتحانية بجميع المناطق الأزهرية شهدت التزامًا كاملًا بالإجراءات المنظمة، مع توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

وأوضحت الغرفة أن المتابعة اليومية لمجريات الامتحانات تتم على مدار الساعة، من خلال قنوات اتصال مباشرة مع غرف العمليات بالمناطق، بما يضمن سرعة التدخل لمعالجة أي ملاحظات فورًا، مؤكدة استمرار جهودها لتأمين أعلى معايير الانضباط والشفافية حتى نهاية أعمال الامتحانات.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.