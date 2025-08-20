وكيل قطاع المعاهد يتابع امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية بالقاهرة

تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الثاني)، بلجنة بنين معهد الدكتور طلعت السيد بمنطقة القاهرة الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والأدب والمطالعة، فيما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والصرف.

وكيل قطاع المعاهد للتعليم يتابع امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية بالقاهرة

وأكد الشرقاوي أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل وفق خطة واضحة لضمان انضباط أعمال الامتحانات بجميع المناطق، موضحًا أن هناك متابعة ميدانية مستمرة للتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان، لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

كما أوضح أن الأزهر يسعى دائمًا لتقديم نموذج امتحاني منضبط يعكس مكانة المؤسسة وحرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

