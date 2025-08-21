الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز بقيادة يورتشيتش لمواجهته المقبلة أمام مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري المصري


ويلتقي فريق بيراميدز نظيره مودرن سبورت في الساعة 9 مساء الاثنين القادم على ملعب الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الرابعة بالدوري المصري. 

المصري يتعادل 2-2 مع بيراميدز

وتعادل بيراميدز مع المصري بهدفين لكل فريق في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل البرازيلي إيفرتون دا سيلفا هدف التقدم لبيراميدز بتصديدة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 37.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بترتيب فرق الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط
2- بتروجيت 5  نقاط
3- بيراميدز 5  نقاط
4- الأهلي 4  نقاط
5- زد 4  نقاط
6- الزمالك 4  نقاط
7- مودرن سبورت 4  نقاط
8- الجونة 4  نقاط
9- سيراميكا كليوباترا 4  نقاط
10- إنبي 4  نقاط
11- الجيش 4  نقاط
12- الحدود 3  نقاط
13- غزل المحلة 3  نقاط
14- الاتحاد 3  نقاط
15- سموحة نقطتان
16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
17- البنك الأهلي نقطتان
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- الإسماعيلي نقطة واحدة
20- وادي دجلة نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة

