أخبار مصر

تعليم القاهرة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية: تمت بهدوء ونظام

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
تابعت الدكتورة همت أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، اليوم الخميس، ختام الاسبوع الاول لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لامتحانات الثانوية العامة (دور ثان) للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤بحضور  ياسر أنس وكيل المديرية وأعضاء الغرفة.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الدور الثاني اليوم الامتحان فى مادتى الكيمياء والجغرافيا.

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا للدور الثاني

كيف يحقق تعديل قانون التعليم المساواة بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا بتنسيق الجامعات؟

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة أن الإمتحانات منذ بدايتها وحتى إنتهاء اليوم تمت بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى.

