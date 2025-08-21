الخميس 21 أغسطس 2025
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا للدور الثاني

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، فيتو

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة الدور الثاني للنظام القديم والحديث، في أداء امتحان مواد الكيمياء والجغرافيا. 

 

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وانطلقت امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، من يوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥.

 

إحصائية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية.

 

امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

