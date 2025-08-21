بعد إجرائها لـ أنغام، جراح يكشف أخطر مضاعفات عملية استئصال ورم البنكرياس

خضعت الفنانة أنغام لعملية جراحية لاستئصال ورم على البنكرياس منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وحتى الآن مازالت في أحد المستشفيات بألمانيا، بعد تعرضها لعدة آثار جانبية نتيجة العملية الجراحية التي اضطرت فيها إلى استئصال جزء من البنكرياس.

مرض أنغام

تقدم فيتو أهم المعلومات الطبية عن مضاعفات عملية استئصال ورم على البنكرياس وأسباب الإصابة به ومتى يتم شفاء المريض ومدة التعافي من المرض.

من جانبه كشف الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة عين شمس والمدير الأسبق لمعهد الكبد، أن عملية استئصال ورم البنكرياس قد تترتب عليها مجموعة من المضاعفات التي تنقسم إلى نوعين إما بسيطة وكبيرة.

وأوضح لـ “ فيتو” أن المضاعفات البسيطة قد تشمل الإصابة بإسهال يستمر لمدة شهر أو شهرين ثم يتوقف، إلى جانب صغر حجم المعدة مما يستدعي تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

وتابع حديثه: أما المضاعفات الكبرى فهي حدوث تسريب في البنكرياس مشيرا الي ان العملية يحدث فيها إجراء ثلاث توصيلات جراحية دقيقة تشمل الأمعاء والقنوات المرارية والبنكرياس، ما قد يؤدي إلى حدوث تسريب في البنكرياس، حيث يفرز البنكرياس عصارة هاضمة قد تسبب نزيفا خطيرا أو حتى الوفاة في بعض الحالات.

نسبة حدوث تسريب البنكرياس تتراوح بين 10 و20%

وأشار إلى أن نسبة حدوث تسريب البنكرياس تتراوح بين 10 و20% بحسب طبيعة البنكرياس نفسه، مؤكدًا أنه في حال وقوع هذا التسريب يتم التدخل الطبي من خلال تركيب دعامة أو قسطرة.

وأكد أنه إذا لم تحدث أي مضاعفات، فإن المريض يمكن أن يغادر المستشفى بعد أسبوع واحد من الجراحة، ويعود لممارسة حياته الطبيعية خلال أسبوعين فقط.

عملية استئصال الورم تشمل إزالة رأس البنكرياس والاثني عشر وجزء من المعدة والأمعاء والمرارة

وأوضح أستاذ جراحة الجهاز الهضمي أن عملية استئصال الورم تشمل إزالة رأس البنكرياس والاثني عشر وجزء من المعدة والأمعاء والمرارة وجزء من القناة المرارية، لافتا إلى أن وظائف البنكرياس الأساسية لا تتأثر لأن ما تم استئصاله هو رأس البنكرياس، وكذلك تأثير استئصال القناة المرارية يتم تعويضها بتناول بعض الفيتامينات بعد العملية.

وأضاف أن أورام البنكرياس الحميدة ليس لها سبب محدد، إلا أن هناك عوامل خطورة تزيد احتمالية الإصابة بها مثل التدخين وتناول الكحوليات، كما أن وجود أكياس على البنكرياس قد يكون في بدايته حميدًا، لكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة واكتشاف مبكر لتجنب تحوله إلى مشكلة صحية أكثر خطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.