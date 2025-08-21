الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

تجديد حبس سائق الميكروباص المتهم بحادث كورنيش الإسكندرية

حادث دهس وانقلاب
حادث دهس وانقلاب ميكروباص، فيتو

واصلت  نيابة  باب شرق بالإسكندرية، تحقيقاتها في حادث سير على طريق الشاطبي بـ كورنيش الإسكندرية،  الذي راح ضحيته شخص وسيدة، وإصابة 7 آخرين، وقررت  تجديد حبس سائق الميكروباص المتهم بالحادث 15 يوما على ذمة التحقيقات، على الرغم من ظهور سلبية عينة تحليل المخدرات للسائق.

تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي 

كان قسم شرطة باب شرق تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة في 10 أغسطس الجاري، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق  كورنيش الإسكندرية اتجاه محطة الرمل بحى وسط.
 


وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الأميرى الجامعى، لتلقى العلاج اللازم، والمتوفين إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرق، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

نيابة باب شرقي نيابة باب شرق حادث كورنيش الاسكندرية كورنيش الشاطبي

