مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيجا

يكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41، برئاسة الناقد الأمير أباظة والمقررة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيجا؛ تقديرا لمسيرتها الفنية المتنوعة في الإخراج والكتابة والتمثيل وتقديم البرامج.

المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيجا

وأخرجت وأنتجت أورتيجا، عددا من الأفلام الوثائقية البارزة مثل Cautivadas وCautivas التي حصدت جوائز وشاركت في مهرجانات عالمية كـWIFF في ميامي وMiradasDoc في تينيريفي.

وتألقت في مسيرتها التلفزيونية منذ 1993، وقدمت برامج ثقافية وحوارية ناجحة، إلى جانب مشاركتها كممثلة في أفلام عالمية أبرزها “بدلة الآيس كريم الرائعة” The Wonderful Ice Cream Suit من إنتاج ديزني وفيلم FOTOS الذي رشحت عنه كأفضل ممثلة صاعدة في مهرجان Fantasporto.

وتولت أورتيجا مهام الإنتاج التنفيذي وحصدت جوائز محلية، وشاركت في إدارة فعاليات ثقافية دولية في لوس أنجلوس وبرلين.

ويأتي هذا التكريم ضمن احتفاء المهرجان بصناع السينما المؤثرين في دول البحر المتوسط.

