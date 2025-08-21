تجديد حبس المتهم بقتل شاب في العمرانية

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس شاب أنهى حياة آخر بالاعتداء عليه بعصا خشبية في العمرانية، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليه بعصا خشبية ما تسبب في وفاته في الحال، نتيجة خلاف بينهما على دفع قيمة مشروبات مقهى.

القبض على المتهم بالعمرانية

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل شخص في العمرانية، وكشفت تحريات المقدم أحمد عصام عبد الباقي، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شابا اعتدى على المجني عليه بعصا خشبية، بعد نشوب مشادة بينهما، متعلقة بدفع قيمة مشروبات تناولاها بمقهى، مما أسفر عن مقتله.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.