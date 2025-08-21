الخميس 21 أغسطس 2025
استجواب ميكانيكي تسبب في مصرع زوجته بالجيزة

التحقيق في الواقعة

تستجوب نيابة أوسيم ميكانيكيا تسبب في مصرع زوجته إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها، عقب مشادة مع زوجها.

تحقيقات فقز سيدة من علو بأوسيم    

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها (20 سنة) تعرضت للتعدي بالضرب من زوجها (22 سنة – ميكانيكي)، الذي قام بحبسها داخل الشقة وأغلق الباب بالمفتاح وغادر، فحاولت الهروب بالقفز إلى شرفة الطابق الأول لكن اختل توازنها وسقطت أرضا جثة هامدة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، كما أمرت باستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة المتوفية عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية. 

