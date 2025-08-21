استجواب ميكانيكي تسبب في مصرع زوجته بالجيزة

تستجوب نيابة أوسيم ميكانيكيا تسبب في مصرع زوجته إثر سقوطها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها، عقب مشادة مع زوجها.

تحقيقات فقز سيدة من علو بأوسيم

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها (20 سنة) تعرضت للتعدي بالضرب من زوجها (22 سنة – ميكانيكي)، الذي قام بحبسها داخل الشقة وأغلق الباب بالمفتاح وغادر، فحاولت الهروب بالقفز إلى شرفة الطابق الأول لكن اختل توازنها وسقطت أرضا جثة هامدة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، كما أمرت باستدعاء أهل المتوفاة لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة المتوفية عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

