"فيني وريال مدريد على نار هادئة"، أزمة فينيسيوس تتصدر غلاف صحيفة آس الإسبانية

تتفاقم التوترات داخل أروقة ريال مدريد مع اقتراب الموسم الجديد، بعدما دخل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في صدام محتدم مع الإدارة، مطالبًا بزيادة كبيرة في راتبه.

وتصدر فينيسيوس غلاف صحيفة آس الإسبانية بعنوان “فيني وريال مدريد على نار هادئة”، إلى جانب العناوين التالية:

فينيسيوس جونيور يرغب في تجديد عقده مع ريال مدريد.

النادي أيضًا يريد استمراره، لكنهم لا يستعجلون الأمر.

الإدارة تنتظر تحسنًا في مستواه قبل الدخول في مفاوضات جدية.

من المتوقع أن تمتد المحادثات حتى عام 2026.

خلاف مالي يهدد استمرار فينيسيوس في ريال مدريد



ودخل فينيسيوس جونيور، صاحب الـ25 عامًا، في مفاوضات شائكة مع مسؤولي ريال مدريد بهدف تعديل بنود عقده الممتد حتى صيف 2027، حيث أبدى استياءه من الراتب الحالي مقارنة بزميله الجديد في الفريق، كيليان مبابي.

ويطالب فينيسيوس برفع راتبه السنوي ليصل إلى 25 مليون يورو، مع حوافز إضافية، ليقترب من راتب مبابي البالغ 30 مليون يورو.



وفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن هناك حالة من القلق داخل الإدارة المدريدية بسبب تمسك اللاعب بمطالبه، ما قد يدفع رئيس النادي فلورنتينو بيريز للتدخل شخصيًا بعقد اجتماع مع فينيسيوس لمحاولة تهدئة الأجواء والتوصل إلى تسوية حتى الآن، ترفض الإدارة الاستجابة للضغوط، وتتمسك بعدم التسرع في تجديد العقد، خصوصًا مع تذبذب مستوى اللاعب في الموسم الماضي.

عرض سعودي مغرٍ يربك الحسابات



فيما ذكرت مصادر إسبانية أن أحد الأندية السعودية الكبرى يجهز عرضًا خياليًا للتعاقد مع فينيسيوس تصل قيمته إلى 350 مليون يورو، العرض، الذي لا يزال قيد الإعداد الرسمي، يضع ريال مدريد في موقف معقد، خاصة في ظل تحفظ الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو على أداء اللاعب في الفترة الأخيرة.

فينيسيوس يواجه انتقادات جماهيرية حادة



لم يمر الموسم الماضي بسهولة على فينيسيوس، إذ تعرض لسيل من الانتقادات من جانب جماهير ريال مدريد، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تراجع مستواه في مختلف البطولات. وشارك النجم البرازيلي في 6 مباريات بكأس العالم للأندية، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وصنع آخر، وهو ما فُسر على أنه أقل من المنتظر للاعب بمكانته وسعره.



رغم الرغبة الإدارية في تمديد عقد فينيسيوس حتى 2030، ليكون جزءًا من المشروع الجديد بقيادة تشابي ألونسو، فإن الأداء الباهت للاعب بجانب مبابي، وعدم انسجامه الكامل مع أسلوب المدرب، فتحا باب الشك في إمكانية استمراره على المدى البعيد.

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