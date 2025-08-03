آخر تطورات أزمة البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات أزمة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع ناديه، بعد تجميد المفاوضات معه الفترة الأخيرة.

وطالب فينيسيوس بالحصول على أعلى أجر بالفريق مساواة بالفرنسي كيليان مبابي وهو ما ترفضه إدارة الريال.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن اسم فينيسيوس جونيور ما زال يتصدر العناوين في الأسابيع الأخيرة، فعلى الرغم من توصل ريال مدريد والمهاجم البرازيلي إلى اتفاق مبدئي قبل عدة أشهر بشأن تجديد عقده، متضمنًا أرقامًا مالية تقريبية متفق عليها، إلا أن الأمور شهدت تطورًا مفاجئًا مؤخرًا، إذ بدأ المحيطون بنجم فلامنجو السابق بالمطالبة براتب أعلى، يوازي ما يتقاضاه زميله في الفريق كيليان مبابي، الذي يُعد الأعلى أجرًا في التشكيلة منذ انضمامه في الصيف الماضي".

وأضافت التقارير: "بات من الواضح أن مفاوضات تمديد عقد اللاعب البرازيلي قد دخلت مرحلة الجمود، ولا يبدو أن هناك سبيلًا للخروج من هذا المأزق سوى بتدخل مباشر من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، للتفاوض مع اللاعب نفسه".

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس كان يعول على عرض ضخم قدم له من أحد الأندية السعودية، التي حاولت التقرب منه خلال الأشهر الماضية.

العرض السعودي لفينيسيوس

ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فإن العرض السعودي لفينيسيوس كان يقترب من 300 مليون يورو مقابل الصفقة، بالإضافة إلى 200 مليون يورو سنويًا للاعب، إلا أن الدوري السعودي لن يتقدم هذا الصيف بأي عرض للمهاجم البرازيلي.

وشددت التقارير أن حجم الإنفاق في دوري روشن هذا الصيف أقل مما كان عليه في فترات انتقالات سابقة، موضحًا أن "قلة الاستثمار في الكرة العربية تعود بشكل أساسي إلى اقتراب موعد كأس العالم 2026، وأن العديد من اللاعبين باتوا يفضلون الحفاظ على الوتيرة التنافسية على حساب العروض المالية الضخمة".

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