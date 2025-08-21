أسرة مسلسل اللعبة تدخل مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهد مطاردات

تواصل أسرة الجزء الخامس من مسلسل اللعبة داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يتم تصوير بعض مشاهد المطاردات التي يقوم بها صناع العمل.

وانتهى صناع الجزء الخامس من مسلسل اللعبة من تصوير نصف مشاهد العمل، بعودة ثنائية لكل من الفنان هشام ماجد والفنان شيكو.

وظهر أبطال العمل فى مقدمتهم شيكو وهشام ماجد ومي كساب بشكل جديد ضمن أحدث الجزء الخامس، مرتدين بدلا فضائية فى إشارة لطيران اللعبة إلى الفضاء.

وكان الفنان هشام ماجد قد صور عددا من مشاهد الجزء الخامس لمسلسل اللعبة بمنطقة الصليبية.

مسلسل اللعبة

في هذا السياق، تحدث مخرج المسلسل معتز التوني عن الاستعانة ببعض المؤثرين على السوشيال ميديا للتواجد في الأعمال الفنية، قائلًا: "مش كل الناس على السوشيال ميديا لذيذة وممكن شخص يعمل فيديوهات حلوة جدًّا ولكن أمام الكاميرا الموضوع مختلف، غير الممثل الدارس وتعلم في المعهد، والوقوف أمام الكاميرا غير الموبايل تماما".

مسلسل "اللعبة"، بطولة الفنان هشام ماجد وشيكو، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، أبرزهم: مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، وغيرهم، وتم إنتاج أربعة أجزاء من العمل حتى الآن.

