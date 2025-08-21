الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

شاكيرا تنشر صورة جديدة لها بدون "ميكب"

شاكيرا، فيتو
شاكيرا، فيتو

 نشرت النجمة العالمية شاكيرا، صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، تظهر فيها على طبيعتها بدون مستحضرات تجميل، أو حتى تمشيط شعرها الكيرلي الشهير.

وبدت ملامح شاكيرا طبيعية وهادئة، وهي تنظر إلى الكاميرا بطريقة طريفة، واضعة يدها على وجهها.

Image

شاكيرا تكشف قصة إطلاقها لأغنيتها الشهيرة “Hips Don’t Lie"

كشفت النجمة العالمية شاكيرا، عن كفاحها لإصدار أغنيتها الأسطورية Hips Don’t Lie، بعد صدور ألبومها الغنائي عام 2005.

وقالت شاكيرا، خلال تواجدها في برنامج "ذا تونايت شو ـ The Tonight Show": "أتذكر أن ألبومي كان قد وُزّع بالفعل، ثم خطرت لي فكرة، والتقينا أنا وويكلف وبدأنا العمل على هذه الأغنية.. الأمر المضحك هو أنني حلمت حلمًا - حلمًا عفويًا عن ويكلف ثم استيقظت، واتصل بي مدير أعمالي وقال: "أتعلم؟ ويكلف يريد العمل معك"، فقلت: "لا، لا.. هذا مستحيل… حلمت بويكلف الليلة الماضية..لماذا أحلم بويكلف؟"... كنت أعرف أن لديّ أغنية ناجحة، فاتصلت دوني إينر، الذي كان مسؤولًا عن الألبوم آنذاك، وقلت: "دوني، عليك أن تشتري الألبوم من المتجر"، فقال: "مستحيل..هذا الألبوم صدر بالفعل".. قلتُ: "عليك أن تُصدّقني، عليك أن تثق بي.. افعل ذلك، وسنُحقق نجاحًا كبيرًا"..فقال: "حسنًا، سأستمع إليك في هذه الأغنية".. وبالفعل أعدنا صياغة الألبومات، وهذا غيّر قصتي".

مفاوضات مع ريهانا وشاكيرا للغناء في كأس العالم 2026

في سياق متصل، ذكرت عدد من التقارير الصحفية، التي استندت علي مصادر مطلعة، أنه يجرى حاليا مفاوضات مع كلا من المغنية الكولومبية شاكيرا، والمغنية الأمريكية ريهانا، للغناء في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي حال التوصل لاتفاق، فإن شاكيرا وريهانا، سيُقدّمان فقرة غنائية استعراضية، في كأس العالم لكرة القدم 2026، وتحديدا بين شوطي المباراة، على غرار عرض سوبر بول الأمريكي، وسيكون من إنتاج شركة جلوبال سيتيزن.

بطولة كأس العالم 2026 ستتضمن عرضًا بين شوطي المباراة مثل Super Bowl

وأكدت عدد من التقارير الصحفية التي نشرت مؤخرا، أن بطولة كأس العالم القادمة لكرة القدم، والمقرر إقامتها خلال عام 2026، ستتضمن ولأول مرة، عرضًا فنيا، بين شوطي المباراة مثل Super Bowl الأمريكي.

وأوضحت التقارير، أن العرض الفني الجديد، سيتم إنتاجه بواسطة Global Citizen.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، وتُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

