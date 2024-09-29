بطولة كأس العالم 2026 ستتضمن عرضًا بين شوطي المباراة مثل Super Bowl

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن بطولة كأس العالم القادمة لكرة القدم، والمقرر إقامتها خلال عام 2026، ستتضمن ولأول مرة، عرضًا فنيا، بين شوطي المباراة مثل Super Bowl الأمريكي.

وأوضحت التقارير، أن العرض الفني الجديد، سيتم إنتاجه بواسطة Global Citizen.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.