ثقافة وفنون

طاقم عمل مسلسل Fallout يشارك في مهرجان Gamescom 2025 (فيديو)

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو

مسلسل Fallout، شارك طاقم عمل مسلسل Fallout، في فاعليات مهرجان Gamescom 2025، للترويج للموسم الثاني من المسلسل.

وصعدت الممثلة إيلا بورنيل، وعدد من طاقم عمل مسلسل Fallout، علي مسرح حدث Gamescom2025، لإطلاق العرض الدعائي الأول للموسم الثاني للمسلسل، المقرر عرضه بتاريخ 17 ديسمبر، حصريا على منصة 'Prime Video'.

وطرحت منصة شركة آمازون برايم، أول بوستر رسمي للموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، المقرر طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة في ديسمبر المقبل.

وجاء البوستر الجديد لمسلسل FALLOUT، بألوان ترابية، تعبر عن جو الصحراء، حيث تدور الصراعات بين أبطال المسلسل.

Image

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

وتحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

Image

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

وكشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

 

 

