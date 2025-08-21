نظرة جديدة على الموسم الخامس من مسلسل Only Murders In The Building

نشرت الصفحة الرسمية لشبكة هولو، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس"، صورا جديدة من الموسم الخامس لمسلسلها الناجح Only Murders In The Building.

وتضمنت الصور الجديدة، مشاهد من حلقات الموسم الخامس، المقرر عرضه حصريا على شبكة هولو الشهر المقبل.

أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسل ONLY MURDERS IN THE BUILDING

كما طرحت شبكة hulu أول تريلر رسمي للموسم الخامس من مسلسلها الناجح Only Murders In The Building، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ ٩ سبتمبر المقبل.

ووصلت مدة تريلر الموسم الجديد من Only Murders In The Building، دقيقتين و٢١ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من المسلسل.

All bets are off. Steve Martin, Martin Short, and Selena Gomez return for Season 5 of #OMITB, premiering September 9 on @hulu and with #HuluOnDisneyPlus. pic.twitter.com/9qNlfkWULZ — Only Murders in the Building 🕵️‍♀️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ (@OnlyMurdersHulu) August 12, 2025

رسالة سيلينا جوميز لطاقم عمل مسلسل Only Murders In The Building

وجهت الممثلة سيلينا جوميز الشكر لطاقم عمل مسلسل ‘Only Murders In The Building’، بعد انتهاء تصوير الموسم الخامس للمسلسل الشهير.

ونشرت سيلينا جوميز، مقطع فيديو خلال تواجدها في موقع تصوير Only Murders In The Building’، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، قائلة: ‘"في السنوات الخمس الماضية، رأيتم جميعًا أفضل ما لديّ وأسوأ ما مررت به، أنا أُقدّر كل واحد منكم بعمق، لا أستطيع وصف مدى حبي لما صنعناه جميعًا، وما كنا لنكون هنا لولاكم جميعًا".

مسلسل Only Murders in the Building

يعتبر Only Murders In the Building أول مسلسل تلفزيوني لسيلينا منذ ظهورها الأخير، وهي مراهقة في مسلسل ديزني Wizards of Waverly Place، وأدت حينها دور أليكس روسو في المسلسل الذي عُرض على خمس سنوات من العام 2007 إلى الـ2012.

وكشفت سيلينا أنها واجهت العديد من المشاهد الصعبة خلال تصوير مسلسل Only Murders in the Building.

