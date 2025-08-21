الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة شاشات تلفزيون من مقهى بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر حبس عاطلين بتهمة سرقة 3 شاشات تلفاز من داخل مقهى بأسلوب "كسر القفل" في مدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة شاشات تلفاز بمدينة نصر
 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بسرقة 3 شاشات تلفاز من داخل مقهى بدائرة القسم بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح مدينة نصر مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث النيابة العامة

مواد متعلقة

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

غزة وسوريا واليمن أبرزها، 7 ملفات رئيسية تتصدر مباحثات السيسي وولي عهد السعودية

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads