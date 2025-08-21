الخميس 21 أغسطس 2025
اليوم، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية

محكمة، فيتو
تنظر محكمة جنح الأميرية اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين، وراء سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الأميرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

 

محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليتهما "سيئة النية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

واعترف المتهمون باحترافهم مزاولة نشاط سرقة المساكن لتحقيق مكاسب غير مشروعة بطريقة سريعة، للإنفاق علي متطلباتهم في ظل عدم رغبتهم في مزاولة عمل مشروع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

