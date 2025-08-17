الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

21 أغسطس.. موعد محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية

حبس متهمين
حبس متهمين

حددت محكمة جنح الأميرية 21 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين، وراء سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمنطقة الأميرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”.

محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في الأميرية

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عمليتهما "سيئة النية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


واعترف المتهمون باحترافهم مزاولة نشاط سرقة المساكن لتحقيق مكاسب غير مشروعة بطريقة سريعة، للإنفاق علي متطلباتهم في ظل عدم رغبتهم في مزاولة عمل مشروع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الأميرية سرقة المساكن الأميرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

الأكثر قراءة

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

أخبار مصر: قصة مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، حدث ضخم بإسرائيل اليوم، ممتلكات البلوجر "أم سجدة" تثير الجدل

تحرك عاجل من الداخلية لفحص فيديو تبادل إطلاق النيران بقنا

انخفاض جديد من القاهرة إلى أسوان، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ 2025 في أكتوبر المقبل؟

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في انقلاب أتوبيس بعد اصطدامه بجرار زراعي بأسيوط

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل، الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads