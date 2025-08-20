الخميس 21 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

محمود سعد يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لأنغام

أنغام
أنغام

حرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام، التي مازالت ترقد بالمستشفى في ألمانيا.

وقال “سعد” عبر فيديو بث مباشر بموقع فيس بوك، أنغام مازالت في المستشفى وكافة المؤشرات جيدة، إلا أن البنكرياس مازال يفرز بعض السوائل التي يحاول الأطباء السيطرة عليها، خاصة أنها تسبب آلام شديدة لأنغام بشكل مستمر.

وأضاف سعد أنه من المحتمل خلال أيام قليلة خروج أنغام من المستشفى وتعود إلى الجمهور، طالبًا من الجميع الدعاء لها.

 

تصريحات والد أنغام

وكان الموسيقار محمد على والد المطربة أنغام قال إن حالتها الصحية في الوقت الحالي من الطبيعي أن تكون بين التراجع والتقدم، وذلك بسبب العملية الجراحية التي أجرتها والمضاعفات التى من المحتمل أن تتعرض لها.
 

وأضاف في تصريحات لـ فيتو: “أنغام أجرت عملية إزالة ورم من البنكرياس، وتواصلت معها صباح اليوم، وحالتها الصحية جيدة نوعًا ما عن أمس".

 

الحالة الصحية لـ أنغام 

وكانت أنغام خضعت لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من على البنكرياس، وأجرت بعدها العديد من الفحوص الطبية الدقيقة التي كشفت عن ضرورة التدخل الجراحي مرة أخرى من أجل استئصال ما تبقى من الكيس. 

