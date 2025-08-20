أسامة أبو المجد: لا صحة لوقف استيراد السيارات الكهربائية التي تعمل بنظام الشحن الصيني

نفى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، ما تردد عن وجود قرار بوقف استيراد السيارات الكهربائية بشكل شخصي والتي تعمل بنظام الشحن الصيني، ويقتصر التداول على السيارات التي تعمل بالبروتوكول الأوروبي، قائلًا: "إن 95% من السيارات الكهربائية في السوق المصري تعمل بنظام الشحن الصيني".

وأوضح أبو المجد، أنه لا يوجد قرار يمنع استيراد السيارات الكهربائية، التي تعمل بنظام بروتوكول الشحن الصيني في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات الصينية تفوقت بشكل واضح علي السيارات الأوروبية التي تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 5% وفق تقارير الأميك.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، حديثه بأن الصين تعد أكبر مُصنّع للمكونات والسيارات الكهربائية على مستوى العالم، لأنها تنتج 60% من السيارات الكهربائية عالميًا، بالإضافة إلى 82% من بطاريات الليثيوم، إلى جانب حوالي 30% من السيارات العاملة بالوقود التقليدي، لافتا إلي أن التقارير استعرضت نسب مبيعات سيارات بي واي دي الصينية والتي بلغت 3.4 مليون سيارة خلال العام الماضي، مقابل 1.7 مليون سيارة فقط باعتها تسلا الأمريكية.

