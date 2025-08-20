ضبط 2.5 طن أغذية وتحرير 177 مخالفة تموينية بالمخابز في الدقهلية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى جميع الإدارات، كما كثفت جهودها بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة توافر السلع الأساسية، والاطمئنان على جودتها، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك ضمن خطة متواصلة لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.

تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وكشفت الحملات عن مخالفات جسيمة تمكنت من ضبط 177 مخالفة بالمخابز ويصادر سلعًا فاسدة بالأسواق في يوم واحد

وفي السياق نفسه، تابع محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، أعمال المرور على المخابز لضبط المخالفين والتأكد من سير العمل وفق المعايير المقررة.

حيث شملت الحملات المرور على إدارات:

مركز المنصورة، نبروة، الجمالية، شربين، المنزلة، المطرية، طلخا، ميت سلسيل، بلقاس.

وأسفرت هذه الحملات يوم 19 أغسطس 2025 عن تحرير (207 مخالفات) كالآتي:



177 مخالفة في قطاع المخابز

في قطاع المخابز – 177 مخالفة

عدد 72 محضر نقص وزن ( 6- 43)

12 محضر مواصفات

27 محضر تصرف في دقيق بعدد 1389 شيكاره.

8 محضر بون صرف

محضر عدم نظافة أدوات عجين.

17 محضر سجل تفتيش

محضر توقف جزئي

6 محضر غلق بدون إذن

محضر تجميع بطاقات بعدد 55 بطاقة

محضر عدم وجود ميزان

12 محضر عدم وجود قائمة بيانات

10 محاضر انتهاء إنتاج

3 محضر تجميع دقيق بعدد 15 شيكارة



تحرير 30 مخالفة في قطاع الأسواق

وذلك في قطاع الأسواق تم تحرير(30 مخالفة) كالآتي:

18 محضر عدم الاعلان عن الأسعار.

4 محضر شهادة صحية

2 محضر بدون فواتير.

4 محاضر بدون ترخيص.

2 محضر بيع بأزيد أسطوانات



المضبوطات: تم ضبط ٢طن و٤٠٠ورق منديل، و٥٠٠ سكر حر بدون فواتير، و١١٠٠ عبوة صلصة منتهي الصلاحية، ٤ أسطوانات بدون ترخيص، ٣ أسطوانات أزيد من السعر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة يوميًا، لضبط الأسواق ومنظومة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.

استمرار الحملات المفاجئة

وأكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الحملات المفاجئة المكثفة دون تهاون، لضبط الأسواق ومراقبة جودة الخبز، وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي حتى تحقيق الانضباط الكامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.